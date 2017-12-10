Как Путин обманул ожидания западных «партнеров»

13:23 10 декабря 2017 0

Владимир Путин пошел вопреки желанию западных СМИ — решил выдвинуться на новый срок Фото: Kremlin.Ru

Владимир Путин одновременно ожидаемо и неожиданно в среду объявил о своем участии в предстоящих выборах президента России в марте следующего года. О президентстве за один день он успел поговорить дважды — сначала на форуме «Доброволец России — 2017» в Москве, потом на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде. Почему двухступенчатое выдвижение сравнимо с приемом дзюдо и как интерпретации западной прессы соотносятся с «императивом Путина» — читайте в авторской колонке политолога Алексея Мартынова.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов дал свою интерпретацию выдвижению Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Это заявление он сделал не на форуме молодежных волонтеров «Доброволец», где его очень тепло и горячо принимали, как рок-звезду. И где по согласованным утечкам в СМИ от «источников» все это и должно было случиться. А в тот же день позже в Нижнем Новгороде на знаменитом автомобильном заводе ГАЗ, куда президент прибыл на юбилей легендарного предприятия. Тут, в среде рабочих и инженеров, Владимир Путин и заявил о своем участии в предстоящих выборах. Мол, не волнуйтесь, я вас, мой народ, не брошу.

Эти события настигли меня в городе Архангельске. Удивительно четко с особой резкостью видны издалека нюансы столичной политики. Прямая трансляция молодежного форума, без склеек. Позже общение с рабочими завода, тоже в прямом эфире. Путин чувствует себя в обоих аудиториях комфортно, органично. Несмотря на возраст в первом случае и галстук во втором. Его тут любят, и он купается в этой любви.

Сейчас наперегонки все взялись обсуждать драматургию действа.

Мол, по всем законам театрального искусства разыграны три акта. «Кто писал пьесу и кто режиссер?», «За двумя зайцами», «Ружье на стене стрельнуло в финале». И тому подобные интерпретации. Особенно стараются разгадать «хитрый план Путина» многочисленные комментаторы в западных СМИ, где уже на протяжении двух лет идет массированная антироссийская и антипутинская кампания.

Глобальные СМИ бьются в догадках, почему их план не сработал и Путин все-таки принял решение о выдвижении на очередной срок своей кандидатуры. Ведь при подобном внешнем давлении любой (!) руководитель любой страны наверняка отказался бы от участия в обмен на обещанные гарантии. Представляется, что на Западе в целом сильно страдает уровень экспертизы относительно внутрироссийской жизни, реактивности общества и отдельных его сегментов. Изучать разносторонне самую большую страну в мире по интернету и социальным сетям или на подопытных украинских хомячках как минимум недостаточно. Отсюда и неточные стратегии и безумные расходы.

Так вот, эти самые западные (и ориентированные туда местные) чудо-эксперты говорят о том, что Путин захотел успокоить рабочих, потому что это его ядерный электорат, тут же вспоминают Уралвагонзавод в прошлую кампанию 2012 года. А, мол, с молодежью все не так однозначно, и тут он себя неуверенно чувствует, и поэтому… бла, бла, бла.

На самом деле представляется, что Путин сам себе режиссер в таких вопросах и явно это был экспромт. Решение принято, и решено было его сделать публичным в среду. Что и произошло. Утечки явно в духе догадок. Поэтому такой «трех актовый балет» в среду под условным названием «Императив Путина» вполне органично вписался в динамичную повестку, разогретую внешними операторами.

Путин в свою очередь перехватил эту повестку и сделал своей. Как и следовало мастеру дзюдо.

Самовыдвижение «от всех», а не от какой-то партии или социальной группы — это такой важный момент предстоящего президентского срока. Представляется, что окончание формирования фундамента государства (завершение начатого), что сделает необратимым курс на возвращение России статуса великой сверхдержавы, потребует безусловной, широкой и искренней поддержки граждан. Легитимного мандата на серьезные коренные правки и прививки, нацеленные на обновление, развитие без потрясений и революций.