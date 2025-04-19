Россиянам назвали способы защититься от мошенников на время отпуска

Перед поездкой на отдых важно обновить прошивки всех гаджетов, отключить неиспользуемые устройства от питания и установить лимиты на снятие наличных. Об этом сообщил руководитель отдела информационной безопасности компании «Код Безопасности» Алексей Коробченко. По его словам, эти действия помогут минимизировать риск киберпреступлений.
«Перед отъездом следует обновить прошивку компьютеров, умных телевизоров, роутера и других домашних устройств <...> Все гаджеты, которые не будут использоваться, нужно отключить от питания», — заявил Коробченко в беседе с «Лентой.ру». Кроме того, он посоветовал создать резервные копии важных данных. Эксперт подчеркнул, что не стоит публиковать информацию о поездке в соцсетях до возвращения и важно использовать надежные пароли и двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунтов.
Коробченко также посоветовал заранее уведомить банк о предстоящей поездке через мобильное приложение, чтобы избежать блокировки карты при подозрительной активности, и установить лимиты на снятие наличных. По его словам, доступ к банковскому приложению лучше защитить сложным паролем или биометрией для повышения безопасности финансовых данных.
Ранее МВД России предупреждало о рисках использования открытых Wi-Fi сетей и общественных зарядных станций, которые могут привести к заражению устройств вредоносным ПО и хищению личных данных. Ведомство рекомендовало воздерживаться от ввода персональных и платежных данных при подключении к таким сетям, а также не открывать банковские приложения.
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