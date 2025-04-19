Прокуратура начала проверку из-за отключения электричества в Ялте

В Крыму в связи с отключением электричества в Ялте и нескольких поселках прокуратура проведет проверку. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.
«Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с ограничением электроснабжения в нескольких поселках и городе Ялте. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности органов по соблюдению требований жилищно-коммунального законодательства, в том числе своевременности проведения ремонтных и восстановительных работ», — сообщает прокуратура.
Ранее сообщалось об отключении электричества из-за аварии на сетях «Крымэнерго», в результате которой более 12 тысяч жителей Ялты и Массандры остались без света. Авария привела к отключению 76 трансформаторных подстанций, пишет «Царьград».
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