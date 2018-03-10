«Мы видим новое электоральное поведение. Особенно у молодежи»

10:34 10 марта 2018 4

Новая услуга была запущена 31 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Услугой «Мобильный избиратель», которую активно рекламирует ЦИК, по данным на начало марта, воспользовалось более 2,5 миллионов человек. Она позволяет голосовать на президентских выборах не по месту регистрации, а на том избирательном участке, рядом с которым россиянин окажется 18 марта. Переоформиться можно в любом МФЦ, УИКе или через портал «Госуслуги». Эта процедура пришла на смену сложной и громоздкой системе открепительных удостоверений, отмену которой объявили концом «избирательного рабства». Изменить участок для голосования через широкую сетку госструктур можно до 12 марта, затем — только на избирательном участке, где будете голосовать. О чем говорит популярность «мобильного избирателя», кого услуга заинтересовала прежде всего и почему она показывает коренные изменения в российском обществе — «URA.RU» рассказал социолог Леонтий Бызов.

— За первые три недели «Мобильным избирателем» воспользовались больше 2,5 миллионов человек. Каков социальный портрет этих людей? Эти цифры смогут как-то повлиять на предвыборный расклад?

— Из-за отсутствия прописки раньше не могли проголосовать до 4% избирателей. Конечно, для того же Путина с его рейтингом это незначительное число голосов, однако для других кандидатов — это огромные цифры, которые могут существенно изменить их позиции в избирательной гонке. Я думаю, благодаря новой услуге можно говорить о росте явки в районе 3-5%. Причем речь идет об активной части граждан. Во-первых, потому что пассивные сидят дома по месту прописки и никуда особо не ездят. А, во-вторых, для того, чтобы просто сходить и получить услугу, уже нужно проявить инициативу. Поэтому «мобильный избиратель» оживляет выборы наиболее сознательными гражданами.

Услугой воспользовались самые активные граждане, считают социологи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Услуга оказалась наиболее популярной в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Вы как-то можете это объяснить?

— Вы перечислили центры притяжения самых мобильных групп населения. Москва и Санкт-Петербург — традиционные центры для миграции активных граждан. Ближнее Подмосковье — это, считай, та же Москва, поэтому оно тоже показывает хорошие цифры. Краснодарский край — это регион-курорт, туда активно ездят люди как зимой, так и летом. Тот же Сочи по реальному числу одновременно проживающих людей больше краевой столицы — Краснодара. Я думаю, он дал наибольшее количество людей, воспользовавшихся услугой в регионе.

— Из более чем двух миллионов человек половина воспользовалась сервисом через «госуслуги». Кто эти люди? Могут ли это данные свидетельствовать о новой культуре получения услуг?

— В первую очередь это молодое поколение, у которого действительно сформировалась новая культура потребления услуг. Они уже давно привыкли получать сервис здесь и сейчас. Для молодежи не в новинку оплачивать свои счета через интернет, совершать покупки и получать другие услуги в Сети. Именно поэтому, давая возможность стать «мобильным избирателем» через интернет, ЦИК ориентировался в первую очередь на молодежь.

— Но ведь в 2018 году и люди за 40 тоже активно пользуются интернетом.

— Так и есть. Но это не глубокое использование. Найти что-то в поисковике, проверить почту или посмотреть фильм они могут, но получать какие-то услуги в Сети они еще явно не привыкли.

— Миллион граждан воспользовались сервисом на «госуслугах», но еще миллион был готов идти в избиркомы и МФЦ, возможно, даже стоять в очередях, чтобы получить возможность проголосовать. И это данные лишь за первые три недели. Что это говорит о нашем обществе?

— В последнее время социологи много говорили о пассивности наших сограждан. Об этом написаны тома научных исследований и публицистических статей.

Расхожим стало суждение, что в нашем обществе всем все до лампочки, а к выборам люди относятся как к пустой формальности. Мы сами создали эту легенду и начали в нее верить. Мобильный избиратель внес определенную неожиданность.

Несмотря на то что, президентская гонка не предвещает какой-то непредсказуемости, люди не ленятся сходить, переоформиться и проявить активность. Эта показывает, что мы сталкиваемся с рождением нового электорального поведения. Особенно у молодого поколения. Общество чувствует, что перемены назрели, и демонстрирует свое стремление таким образом. Сказать что-то более подробно на этот счет сложно, это требует специальных исследований.