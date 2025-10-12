Татьяна Тарасова поддержала идею олимпийского перемирия

Срочная новость
Легендарный тренер Советского Союза по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала идею МИДа Италии идею об олимпийском перемирии перед стартом Олимпиады 2026. Министр иностранных дел Антонио Таяни предложил за неделю до старта олимпийских игр приостанавливать мировые конфликты.
«Я поддерживаю эту идею», — заявила Тарасова в интервью «Чемпионату». Заслуженный тренер надеется, что на предстоящей зимней олимпиаде выступят все участники.
