Вэнс высказался об отправке американских войск в Газу

Администрация президента США Дональда Трампа не планирует направлять американские воинские контингенты в Газу или Израиль. Об этом завил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
«Трамп не планирует вводить войска на территорию Газы или Израиля», — передает слова Вэнса телеканал NBC. Он добавил, что такого решения не принималось. При этом Вэнс уточнил, что американские военные, уже развернутые на Ближнем Востоке, будут выполнять функции по контролю за соблюдением режима перемирия в Газе.
По его словам, эти силы также обеспечат доставку и распределение гуманитарной помощи нуждающемуся населению. Таким образом, вице-президент подтвердил, что Вашингтон не намерен увеличивать свое военное присутствие в регионе.
