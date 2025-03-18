Почему элиты меняют ненецкого губернатора

Экс- губернатор Ненецкого АО Юрий Бездудный пролоббировал собственный перевод на «более спокойную» должность, — рассказывает федеральный источник агентства. По его версии, Бездудный может занять должность в полпредстве Северо-Западного или Центрального федерального округа. Новым губернатором станет бывшая челябинская чиновница Ирина Гехт. Для этого она прошла подготовку на новых территориях.
По словам инсайдеров URA.RU, Юрий Бездудный (стал врио в 2020 году) ушел из Ненецкого автономного округа не по отрицательным мотивам, а по собственной просьбе. Он практически не попадал в федеральные скандалы, за исключением ситуации с попыткой объединения НАО с Архангельской областью в 2020 году.
«Тогда он не смог продавить объединение, которое было необходимо федеральному центру для упрощения реализации ряда инфраструктурных проектов. Проблема была в коммуникациях. Бездудный не сумел убедить протестную публику в необходимости изменений, и федеральному центру пришлось экстренно переигрывать ситуацию. С помощью политтехнологов удалось перевернуть ситуацию в пользу Бездудного — якобы, он защитил население округа», — рассказал источник на условиях анонимности.
По его словам, тема объединения ушла с повестки. Перед Ириной Гехт не ставится задача возродить этот процесс.
Бездудный просил перевести его на работу в полпредство, — рассказывает инсайдер. Примечательно, что Гехт прочили пост заместителя полномочного представителя Президента в СЗФО. Собеседники агентства не исключают, что между политиками возможна рокировка, и это же место займет Бездудный.
«Отставка Бездудного — это сценарий кадровой ротации отработавшего губернатора. Это не лоббистский или не негативный сценарий. Есть определенные договоренности элит и обещания федеральных властей Бездудному, который, вероятно, получит более тихую должность», — комментирует директор компании «Маркком» Сергей Маркелов.
Потенциальный сменщик Бездудного Ирина Гехт с 2019 года работала вице-губернатором Челябинской области. Гехт курировала министерство соцотношений, минздрав, минобр и главное управление по труду и занятости. С мая 2024 года Гехт работала зампредом правительства Запорожской области.
«Она пошла по схеме, актуальной в последние годы в администрации президента — через прокачку на новых территориях. Изначально она шла туда с пониманием, что вернется на должность губернатора. Правда планировалось, что она проработает там два или три года. Но подвернулся случай — Бездудный попросил себе новую должность», — сообщает инсайдер агентства из федеральной политики.
По этой же системе губернатором Омской области стал Виталий Хоценко. Ранее он занимал пост председателя правительства ДНР. Схожая карьерная траектория у полпред УрФО Артема Жоги, экс-командира батальона «Спарта».
Сергей Маркелов убежден, что Гехт — самый вероятный кандидат на пост Ненецкого автономного округа. «Назначение Гехт — это самый актуальный сценарий, который продвигается первым заместителем руководителя АП Сергеем Кириенко. Место тихое и стабильное. От губернатора там не требуется рвать оппозицию и налаживать экономику. Она социальная девушка с большим политическим бэкграундом», — полагает политолог.
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