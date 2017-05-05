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05 мая 2017
16:22  05 мая 2017 0

Лавров пообещал добить «Исламское государство»

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Сергей Лавров считает, что победа над исламистами - лишь вопрос времениФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что запрещенная в России группировка «Исламское государство» (ИГ) будет повержена, несмотря ни на что.

«К сожалению, ИГ не только освоилась на Ближнем Востоке и севере Африки и пока не хочет сдаваться, но мы обязательно ее добьем. Пока эта зараза не будет уничтожена, эти приоритеты будут сохраняться», — цитирует Лаврова «Газета.ру».

Министр иностранных дел РФ также отметил, что ИГ пытается расширить свое влияние за пределами Ирака и Сирии, проявляя активность в северных районах Афганистана, граничащих с территориями государств-союзников России, сообщает информационное агентство ТАСС.

Сергей Макеев
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