{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 63,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
10 мая 2017
15:17  10 мая 2017 2

Интервью из тюрьмы. Виктор Бут назвал судебную систему США «тюремно-промышленным комплексом»

Виктор Бут считает, что с приходом Трампа вряд ли что-то изменитсяФОТО: Wikimedia Commons

Виктор Бут, который с 2011 года отбывает срок в американской тюрьме по обвинению в попытке убийства граждан США, дал эксклюзивное интервью RT, в котором назвал американское правосудие тюремно-промышленным комплексом.

На вопрос журналиста о том, понимают ли американские адвокаты и официальные лица, что 25 лет — слишком много для преступления, которое он якобы планировал совершить, Бут ответил: «О ком вы говорите! Они продолжат вот так же ловить россиян. Набирать себе пешек для будущих переговоров. Это современное рабство! Это пираты, которые захватывают людей ради наживы. Они увозят этих людей в Америку, и там все делают на нас деньги».

Бут сообщил, что МИД России не обходит его вниманием и он получает всю необходимую для себя помощь, но сомневается, что в ближайшее время его статус изменится. «Взгляните на заявления российского МИДа на протяжении всего моего дела, на то, какие решительные формулировки в них используются. Мы просто имеем дело с тупым громилой, который не привык ни с кем считаться и ничего не поймет, пока не схлопочет сильный удар по лицу» — говорит политзаключенный.

Виктор Бут назвал тюремную систему США тюремно-промышленным комплексом и заявил, что приход Трампа вряд ли изменит ситуацию в общем и его положении.

Напоминаем, что Америка уже 9 лет держит под стражей гражданина России Виктора Бута. Спецслужбы США задержали его в Таиланде в 2008 году за то, что он якобы планировал совершить убийство граждан США. В 2011 году его приговорили к 25 годам лишения свободы.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров