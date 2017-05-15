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15 мая 2017
14 мая 2017
08:16  15 мая 2017 0

Кличко «отжег» с волонтерами «Евровидения» под Бритни Спирс. ВИДЕО

Кличко поднялся на сцену и пустился в пляс по случаю "Евровидения"ФОТО: скрин видео YuoTube
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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В Сети набирает популярность видеоролик с танцем мэра Киева Виталием Кличко. Градоначальник «зажег» с волонтерами «Евровидения-2017» под песню Бритни Спирс. Ролик появился на YouTube.

На кадрах запечатлено, как Кличко и три молодые девушки отплясывают под трек певицы Бритни Спирс и рэпера Will.i.am «Scream & Shout», пишет информагентство Nation News. Публика восторженно поддерживает танцоров криками и аплодисментами.

По словам пресс-секретаря мэра Оксаны Зиновьевой, таким образом Кличко решил отблагодарить волонтеров, принимавших участие в организации конкурса, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Марина Мотылева
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