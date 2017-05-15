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15 мая 2017
15:35  15 мая 2017 0

Путин обвинил в мировой кибератаке спецслужбы США

Кальяны в
Президент напомнил, кто причастен к атакеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин прокомментировал недавние кибератаки, затронувшие сотни тысяч пользователей из 150 стран мира. Путин сообщил, что Россия не понесла серьезных потерь, и напомнил про связь американских спецслужб с вирусом-вымогателем.

Глава государства подчеркнул, что российская банковская сфера, здравоохранение и другие важные отрасли существенно не пострадали от вирусной атаки. Президент отметил, что возможность возникновения подобных ситуаций вызывает у него тревогу, сообщает «Газета.ru».

«Руководство Microsoft уже сказало, что первичным источником этой атаки являются спецслужбы Соединенных Штатов, Россия с этим никак не связана», — напомнил Путин. Президент отметил, что иногда создатели вируса не могут предугадать поведение «вредной» программы и становятся жертвами своего творения.

Россия в 2016 году предлагала Соединенным Штатам выработать соглашение по кибербезопасности, но американские коллеги не стали договариваться. Президент сказал, что по-прежнему считает такое сотрудничество необходимым.

Семен Гринберг
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