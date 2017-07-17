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17 июля 2017
Главные новости Москвы
12:51  17 июля 2017 6

Верховный суд одобрил проект реформы

Суд Цыбко. Челябинск., фемида, челоблсуд
Практика апелляций будет работать по схеме арбитражных судовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Верховный суд утвердил проект судебной реформы, согласно которой в России появится девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции. Практика обжалования их решений будет приведена в стандарт, по которому действует система арбитражных судов, сообщает «РАПСИ-ньюс».

Инициаторы изменений закона «О судебной системе Российской Федерации» предлагают исключить из полномочий президиумов судов субъектов полномочия, связанные с рассмотрением дел по кассационным жалобам. Данное решение обеспечит баланс между независимостью судов и иерархией судебной системы.

План реформ, предложенный председателем ВС Вячеславом Лебедевым, был принят еще 13 июля. Изменения, как полагают эксперты, должны исключить возможные связи между судами и региональными властями, а также благотворно повлиять на инвестиционный климат страны, отмечает Lenta.ru. Кроме того, проект должен оптимизировать нагрузку на судей путем перераспределения полномочий внутри системы и сокращения загруженности самых востребованных работников. Так, полномочий по формированию составов для рассмотрения конкретных дел будут лишены зампреды региональных и вновь создаваемых судов.

По предварительным подсчетам, для работы в кассационных судах потребуется 723 судьи, а для апелляционных — 181. Реформа обойдется бюджету примерно в 4,4 миллиарда рублей. Кассационные суды могут появиться в Москве, Калуге, Казани, Краснодаре, Перми, Кемерово или Владивостоке, а апелляционные — в Санкт-Петербурге, Воронеже, Иваново, Краснодаре, Сочи, Нижнем Новгороде или Томске.

Акцент на необходимости данной реформы сделал президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума. Реформа стала частью стратегии социально-экономического развития страны.

Семен Гринберг
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