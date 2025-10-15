Россия вновь заинтересовалась в нефтяных месторождениях в Сирии

Россия намерена продолжить сотрудничество с Сирией по разработке нефтяных месторождений. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Россия готова продолжить работу на нефтяных месторождениях в Сирии», — приводят слова Новака РИА Новости. Новость опубликована на сайте агентства.
Переговоры между представителями государств проходят в контексте укрепления стратегического партнерства между Москвой и Дамаском. Во время встречи стороны рассматривают вопросы, касающиеся политического и экономического сотрудничества. Ранее президент Сирии Ахмед Шараа в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил о намерении восстановить отношения со всеми странами. Он выразил уважение к ранее достигнутым соглашениям и общей исторической памяти, связывающей оба государства.
