Украинские националисты и другие противники присоединения Крыма к России готовятся пойти маршем на полуостров.
Организатор блокады полуострова Ленур Ислямов рассказал «Обозревателю», что группа активистов дойдет до Симферопопля. «У нас есть большой план: собраться всем вместе, всей Украиной, всем тем, кто считает, что Крым — это Украина. И дойти маршем до Симферополя. Ничего бы они (местные жители — прим. ред.) с нами не сделали», — заявил Ислямов.
По его словам, марш сейчас находится в процессе подготовки. Сейчас акцию провести не получится из-за внутриполитической ситуации на Украине.
Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года после проведённого референдума. Большинство жителей тогда проголосовало за вхождение в состав России.