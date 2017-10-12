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12 октября 2017
17:54  12 октября 2017 0

Украинцы заявили о массовом марше на Крым

Митинг два года Крыму. Пермь, митинг крым
Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 годаФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Украинские националисты и другие противники присоединения Крыма к России готовятся пойти маршем на полуостров.

Организатор блокады полуострова Ленур Ислямов рассказал «Обозревателю», что группа активистов дойдет до Симферопопля. «У нас есть большой план: собраться всем вместе, всей Украиной, всем тем, кто считает, что Крым — это Украина. И дойти маршем до Симферополя. Ничего бы они (местные жители — прим. ред.) с нами не сделали», — заявил Ислямов.

По его словам, марш сейчас находится в процессе подготовки. Сейчас акцию провести не получится из-за внутриполитической ситуации на Украине.

Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года после проведённого референдума. Большинство жителей тогда проголосовало за вхождение в состав России.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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