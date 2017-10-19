18:10 19 октября 2017 0

Фурсенко сказал, что Собчак сможет собрать подписи для выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Помощник президента России Андрей Фурсенко заявил, что ему трудно представить Ксению Собчак президентом РФ, и сначала он подумал, что информация о ее выдвижении — это шутка. Об этом он сказал журналистам в кулуарах форума «Валдай» в Сочи, передает корреспондент «URA.RU».

«Мне сначала показалось, что это шутка, потом сказали, что это правда. Мы живем в свободной стране, каждый имеет право. Ей надо подписи еще собрать, но, я думаю, Ксения Анатольевна соберет эти подписи», — сказал Фурсенко.

Он добавил, что не считает кандидата спойлером, так как у нее есть своя позиция. «При этом мне трудно представить себе Собчак президентом», — отметил политик.

Накануне Ксения Собчак объявила о своем участии в выборах президента-2018. Она призвала голосовать за себя россиян, которые выступают против всех.