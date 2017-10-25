Директор Росгвардии объяснил, почему офицер в Чечне расстрелял сослуживцев. По его словам, конфликт имел бытовые причины, передает RT. В результате этого конфликта четыре человека были убиты стрелком, а его самого ликвидировали.
По словам генерала Виктора Золотова, у стрелявшего, старшего лейтенанта Росгвардии Марата Гаджиева, был серьезный конфликт как с начальством военной части, так и с собственной женой. Но признаков экстремизма или терроризма в его действиях обнаружено не было, сообщает агентство.
«Это недоработка командующего округом, заместителей и непосредственно командира батальона, который там находился. Мы ведём самое пристальное разбирательство под особым контролем», — цитирует Виктора Золотова издание.
Как ранее сообщалось в «URA.RU», старший лейтенант, расстрелявший своих сослуживцев 23 октября, был пьян. Офицер, который находился в стадии увольнения за различные нарушения, решил напоследок разобраться со своими недругами.