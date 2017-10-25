{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Предвыборный штаб Собчак в Екатеринбурге возглавит Аксана Панова
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,61
Динамика за 2 недели
Евро 67,77
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 октября 2017
Главные новости Москвы
16:02  25 октября 2017 0

Директор Росгвардии назвал убийство четырех военнослужащих следствием бытового конфликта

Пресс-конференция, посвященная формированию и деятельности Уральского округа войск национальной гвардии РФ. Екатеринбург, шеврон, росгвардия, войска уральского региона
Глава Росгвардии сообщил, что конфликт имел бытовые причиныФото: Анна Майорова © URA.RU

Директор Росгвардии объяснил, почему офицер в Чечне расстрелял сослуживцев. По его словам, конфликт имел бытовые причины, передает RT. В результате этого конфликта четыре человека были убиты стрелком, а его самого ликвидировали.

По словам генерала Виктора Золотова, у стрелявшего, старшего лейтенанта Росгвардии Марата Гаджиева, был серьезный конфликт как с начальством военной части, так и с собственной женой. Но признаков экстремизма или терроризма в его действиях обнаружено не было, сообщает агентство.

«Это недоработка командующего округом, заместителей и непосредственно командира батальона, который там находился. Мы ведём самое пристальное разбирательство под особым контролем», — цитирует Виктора Золотова издание.

Как ранее сообщалось в «URA.RU», старший лейтенант, расстрелявший своих сослуживцев 23 октября, был пьян. Офицер, который находился в стадии увольнения за различные нарушения, решил напоследок разобраться со своими недругами.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров