Пермская сборная по черлидингу стала чемпионом мира

06:23 23 ноября 2017 0

Сборная из Перми была единственным представителем России на чемпионате Фото: группа ВК «Чирлидинг Пермь.Федерация Чирлидинга»

Сборная Пермского края по черлидингу отличилась на проходящем в Японии чемпионате мира, заняв на соревнованиях два первых, два вторых, одно третье и одно пятое место. Информация об этом появилась в социальных сетях в среду, 22 ноября.

Всего, как отмечается, в соревнованиях принимали участие больше 1000 спортсменов из 40 стран. Пермские участники международных соревнований стали единственными представителями России на чемпионате. Помимо пяти призовых мест, они заняли также одно четвертое и одно пятое место.