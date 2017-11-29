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29 ноября 2017
15:37  29 ноября 2017 0

Власти Югры рассчитывают подключить потенциал Германии к развитию Арктики. Комарова лично улетела на переговоры

Церемония ввода в эксплуатацию комплекса месторождений Эргинского кластера в Кондинском районе. Ханты-Мансийск , комарова в каске
Глава ХМАО Наталья Комарова отправилась в Санкт-Петербург на международный форумФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отправилась в Санкт-Петербург для участия в российско-германском форуме по вопросам использования сырьевых ресурсов. Среди участников мероприятия — бизнесмены, органы власти, научные деятели. Об этом в среду, 29 ноября, сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей автономного округа.

Ключевое событие первого дня форума — панельная дискуссия «Сотрудничество между регионами России и Германии в реализации сырьевых проектов». Помимо Натальи Комаровой российская сторона на ней представлена вице-премьером Аркадием Дворковичем, ректором Санкт-Петербургского горного университета Владимиром Литвиненко, директором института народнохозяйственного прогнозирования РАН Виктором Ивантером.

Пресс-конференция губернатора ХМАО-Югры Комаровой Натальи. Ханты-Мансийск, комарова наталья
Губернатор примет участие в панельной дискуссии о реализации сырьевых проектов
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Со стороны немцев в обсуждении участвуют премьер-министр Свободного государства Саксонии Станислав Тиллих, министр экономики, средств массовой информации, энергетики и технологий Федеральной земли Свободное государство Бавария Ильзе Айгнер, а также экс-заместитель генерального секретаря ООН Клаус Тепфер.

По данным властей ХМАО, регион заинтересован в совместных проектах с Германией в сфере природоохранных технологий, секторе нефтяной промышленности, рекультивации земель и водоемов, утилизации отходов.

«Создание техники и технологий для освоения арктических территорий также может объединить усилия бизнеса и науки как Югры, так и регионов Германии», — подчеркнули в департаменте общественных и внешних связей автономии.

Отметим, автономный округ намерен участвовать в проектах, связанных с освоением Арктики. В частности, на базе Сургута создается научно-инновационный комплекс, результаты исследований которого планируется применять в соседнем ЯНАО. Об этом губернатор Югры ранее заявлял во время Северного форума, проходившего в ХМАО.

Российско-германский форум по вопросам использования сырьевых ресурсов был основан канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным в 2006 году. В рамках мероприятия два государства обмениваются опытом и обсуждают стратегические вопросы развития в области сырьевой политики.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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