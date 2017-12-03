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03 декабря 2017
Главные новости Москвы
12:59  03 декабря 2017 0

Лавров назвал первых жертв в случае войны с КНДР. «Они специально провоцировали Ким Чен Ына». ВИДЕО

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Второй день. Сочи, лавров сергей
США пытаются втянуть Японию и Южную Корею в провокации вокруг КНДР, считает министрФото: Владимир Андреев © URA.RU

Первыми жертвами возможной войны с КНДР станут Япония и Южная Корея, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Осуждая ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна, мы не можем не осуждать провокационное поведение наших американских коллег», — заявил он в интервью белорусскому телеканалу «СТВ». По словам министра, США пытаются втянуть Японию и Южную Корею в провокации вокруг КНДР. В результате эти страны станут первыми жертвами в случае развязывания войны на Корейском полуострове, подчеркнул Лавров.

Он акцентировал внимание на американо-южнокорейских учениях и рассказал, что Москва работала с Пхеньяном. «Вдруг через две недели после того, как американцы послали нам сигнал, они объявляют о внеочередных учениях, то есть не весной, а в октябре, потом в ноябре. Сейчас объявили об очередных учениях в декабре. Есть ощущение, что они специально провоцировали Ким Чен Ына, чтобы он не выдерживал паузу, а сорвался на их провокации», — отметил Сергей Лавров.

Отметим, Северная Корея в ночь на 29 декабря провела пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». По своим характеристикам она превосходит все предыдущие, заключили военные США.

Как писало «URA.RU», ранее Соединенные Штаты на экстренном заседании Совбеза ООН предупредили руководство КНДР, что в случае войны северокорейский режим будет полностью уничтожен. При этом власти Северной Кореи готовы сесть за стол переговоров с США при условии признания КНДР ядерной державой.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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