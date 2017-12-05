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05 декабря 2017
Главные новости Москвы
17:42  05 декабря 2017 0

Ученые выявили главный признак скорой смерти человека

В ГАУ
В старости людям следует особо следить за артериальным давлениемФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Британские ученые из Эксетерского университета провели исследование и выяснили, что понижение артериального давления с большой вероятностью может свидетельствовать о скором наступлении смерти. Особенно это касается пожилых людей.

Ученые проанализировали медицинские записи 46 тысяч британцев, которые скончались в 60 лет. При жизни эти пациенты страдали от сердечно-сосудистых заболеваний и болезней нервной системы. В выборку были включены также почти здоровые люди, сообщает Nation News.

Обе группы показали постепенное падение артериального давления примерно на протяжении последних 14-и лет жизни. При этом в последние два года его снижение было наиболее существенным. Специалисты считают, что эти данные помогут в правильном подборе лечения людей в преклонном возрасте.

Ранее ученые из Канады посоветовали людям каждые пять дней находить полчаса на физические упражнения. Это, по их словам, продлевает жизнь.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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