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21 января 2018
07:31  21 января 2018 5

Коллекторы могут попасть под следствие за излишнее рвение на работе

Клипарт коллекторы, долги, кредиты,насилие, коллектор
Работу коллекторов будут проверять по требованию должниковФото: depositphotos.com © URA.RU

Работа коллекторов будет ограничиваться Кодексом об административных правонарушениях. Правительство 18 января одобрило и направило в Госдуму законопроект, который позволяет гражданам требовать провести еще до суда административное расследование в отношении слишком ретивых коллекторов.

Досудебное расследование должно будет подтвердить или опровергнуть правонарушения при погашении задолженности по банковским кредитам, а также закономерность действий коллекторов в отношении заемщиков, пишет «Коммерсант». В правительстве считают, что отправленный на рассмотрение депутатов законопроект призван повысить эффективность расследований фактов административных правонарушений в этой сфере.

Год назад в России вступил в силу закон о взыскании долгов физлиц. Документ наделяет Минюст и Федеральную службу судебных приставов полномочиями по контролю над работой коллекторов.

В свою очередь в борьбе с коллекторами помогают и правоведы. Так, челябинский юрист Александр Щербинин представил мобильное приложение «Спасение должника». Программа, созданная адвокатом самостоятельно, поможет людям в кризисной ситуации дать отпор коллекторам, писало «URA.RU». В частности, в приложении есть образцы исковых заявлений, процессуальные документы, реальные истории людей в трудном финансовом положении и тактики переговоров с коллекторами.

Нина Калинина
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