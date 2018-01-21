Работа коллекторов будет ограничиваться Кодексом об административных правонарушениях. Правительство 18 января одобрило и направило в Госдуму законопроект, который позволяет гражданам требовать провести еще до суда административное расследование в отношении слишком ретивых коллекторов.
Досудебное расследование должно будет подтвердить или опровергнуть правонарушения при погашении задолженности по банковским кредитам, а также закономерность действий коллекторов в отношении заемщиков, пишет «Коммерсант». В правительстве считают, что отправленный на рассмотрение депутатов законопроект призван повысить эффективность расследований фактов административных правонарушений в этой сфере.
Год назад в России вступил в силу закон о взыскании долгов физлиц. Документ наделяет Минюст и Федеральную службу судебных приставов полномочиями по контролю над работой коллекторов.
В свою очередь в борьбе с коллекторами помогают и правоведы. Так, челябинский юрист Александр Щербинин представил мобильное приложение «Спасение должника». Программа, созданная адвокатом самостоятельно, поможет людям в кризисной ситуации дать отпор коллекторам, писало «URA.RU». В частности, в приложении есть образцы исковых заявлений, процессуальные документы, реальные истории людей в трудном финансовом положении и тактики переговоров с коллекторами.