Путин связал поножовщину в школах с влиянием видеороликов из США

18:10 30 января 2018 0

Президент считает, что подростки «насмотрелись» американского видео Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Участившиеся в российских школах нападения на учителей и учеников президент России Владимир Путин связал с аналогичными примерами в США. Он считает, что преступления происходят без всяких оснований.

«Сидят в интернете, смотрят, что в США происходило, потом преступления у нас в школах совершаются — и без всяких оснований, просто так, потому что насмотрелись», — цитирует Путина «Лента.ру». На встрече со своими доверенными лицами президент также добавил, что общество «имеет право защищать себя от подобного деструктивного влияния глобальной сети», но не «драконовскими» методами.

Напомним, что 15 января произошла трагедия в пермской школе: два подростка напали на учеников младших классов и их учительницу. Пострадали 15 человек. Организаторов поножовщины арестовали, им грозит до 7 лет тюрьмы. 17 января, во время драки в школе деревни Смольной (Челябинская область), один девятиклассник ранил ножом другого. Школьные камеры засняли момент потасовки. 19 января в Бурятии, в школе Улан-Удэ, старшеклассник напал на учеников, а затем поджег помещение с помощью «коктейля Молотова». Ранены пятеро детей и учительница. Как вспоминает педагог, подросток с топором рубил детей, пытавшихся выбежать из горящего класса.