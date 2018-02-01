Школьница умерла в ванной из-за смартфона

15:38 01 февраля 2018 2

Гаджет стал причиной смерти девочки Фото: depositphotos.com © URA.RU

Школьница в деревне Большое Грызлово Серпуховского района Московской области умерла от поражения током. Она принимала ванну, когда в воду упал ее смартфон.

По данным правоохранительных органов, девочка взяла с собой в ванну мобильный телефон, зарядное устройство и удлинитель. В какой-то момент смартфон упал в воду, пишет «Московский комсомолец». Школьница скончалась на месте от поражения током.

Ранее «URA.RU» писало, что школьница из Вьетнама погибла от разряда электрического тока, когда во сне дотронулась до провода зарядного устройства для iPhone.