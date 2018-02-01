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01 февраля 2018
Главные новости Москвы
15:38  01 февраля 2018 2

Школьница умерла в ванной из-за смартфона

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Гаджет стал причиной смерти девочкиФото: depositphotos.com © URA.RU

Школьница в деревне Большое Грызлово Серпуховского района Московской области умерла от поражения током. Она принимала ванну, когда в воду упал ее смартфон.

По данным правоохранительных органов, девочка взяла с собой в ванну мобильный телефон, зарядное устройство и удлинитель. В какой-то момент смартфон упал в воду, пишет «Московский комсомолец». Школьница скончалась на месте от поражения током.

Ранее «URA.RU» писало, что школьница из Вьетнама погибла от разряда электрического тока, когда во сне дотронулась до провода зарядного устройства для iPhone.

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.RU»
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