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17 ноября 2017
16 ноября 2017
Главные новости Москвы
08:34  17 ноября 2017 0

Школьница умерла, задев зарядку для iPhone во сне

Шнур устройства был поврежденФото: Wikimedia Commons

Школьница из Вьетнама Ле Тхи Соан погибла от разряда электрического тока, когда во сне дотронулась до провода зарядного устройства для iPhone. Девочке было 14 лет.

По предварительным данным, школьница поставила смартфон на зарядку на ночь и уснула, а ворочаясь на кровати во сне, нечаянно задела поврежденный шнур зарядного устройства, включенный в розетку. Несмотря на то, что она пыталась устранить поломку с помощью скотча, из кабеля торчали оголенные провода, сообщает Nation News.

Родители Ле Тхи Соан обнаружили ее только утром, она была без сознания. Дочь тут же доставили в больницу, но врачи уже не смогли ее спасти. Причиной смерти они назвали поражение электрическим током, передает телеканал 360.

Ранее в российском городе Челябинской области подросток умер, принимая ванну. По предварительным данным, молодой человек уронил в воду сотовый телефон, подключенный к электрической сети.

Ксения Томашова
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