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26 февраля 2018
18:48  26 февраля 2018 2

Биатлонистка Виролайнен попросила помощи у тюменских спортсменов

Виролайнен забыла личные вещи в ТюмениДарья Виролайнен, Instagram

Известная биатлонистка, уроженка Соликамска Пермского края Дарья Виролайнен попросила помощи у спортсменов из Тюмени, которые планируют посетить Москву или Санкт-Петербург. Она в Instagram сообщила, что забыла личные вещи в тюменском областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».

«Товарищи-спортсмены, нужна ваша помощь. Я забыла вещи в гостинице на „Жемчужине Сибири“, они мне очень нужны. Если кто-то в ближайшее время полетит из Тюмени в Москву или Питер, сообщите, пожалуйста!» — написала Виролайнен. В комментариях к просьбе девушки олимпийская и мировая чемпионка, уроженка Ханты-Мансийска Светлана Слепцова, пошутила: «Даша-растеряша». С этим высказыванием Виролайнен согласилась.

Ранее Светлана Слепцова оставила должность советника по спорту у губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Решение она приняла спустя три месяца после назначения. Причиной стала беременность девушки. В разговоре с «URA.RU» чемпионка рассказала, что планирует вернуться на работу после декрета.

Иван Шестак
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