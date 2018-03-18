Борис Джонсон назвал ответные меры Москвы бесполезными

09:49 18 марта 2018 0

Глава британского МИД заявил, что действия Москвы нанесут вред лишь россиянам Фото: depositphotos.com © URA.RU

Ответные меры, которые Москва собирается принять в отношении Лондона после высылки Британии 23 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля», нанесут вред лишь россиянам. Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

«Эти бесполезные меры только принесут потери простым россиянам, лишая их безобидных возможностей учить английский и подавать заявки на получение британской визы», — цитирует «Газета.ру» слова Джонсона.

По его словам, Великобритания получила поддержку от Франции, Германии и США после инцидента с отправлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Россия, по мнению Джонсона, «осталась в одиночестве и в изоляции».

Ранее российский МИД сообщил, что 23 сотрудника посольства Великобритании должны покинуть Россию. Кроме того, Москва не будет открывать британское генконсульство в Санкт-Петербурге, а также прекращает деятельность Британского совета.

Ранее полиция Великобритании сообщила, что в Солсбери отравили неизвестным веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, напоминает «Русская планета». Сейчас они находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.