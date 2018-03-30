20:36 30 марта 2018 0

Сергей Мавроди скончался на 63-м году жизни ФОТО: скриншот эфира «Минаев Live»

Похороны основателя МММ Сергея Мавроди пройдут за счет инициативной группы бывших вкладчиков легендарной финансовой пирамиды. Как заявил бывший адвокат Мавроди Александр Молохов, прощание с бизнесменом пройдет в закрытом режиме.

«Материальную помощь в похоронах организовала инициативная группа участников „МММ“ — то есть, они оплатили похороны, похороны будут. Будут, скорее всего, завтра, и это закрытые похороны, никто не должен знать где они будут проходить», — цитирует адвоката BFM.RU. Он добавил, что тело Мавроди из морга уже забрала его бывшая супруга Елена Павлюченко.

По словам Молохова, брат покойного бизнесмена отказался хоронить его на Хованском кладбище, где расположены могилы родителей. Как утверждает адвокат, в середине 1990-х братья серьезно поссорились и с тех пор не общались.

Сергей Мавроди скончался в Москве 26 марта. Причиной смерти стал сердечный приступ. Как уточняет «Русская планета», умирающего основателя МММ на автобусной остановке обнаружил простой прохожий. По его словам, последними фразой бизнесмена до приезда скорой была «Сердце…слабость». Несмотря на усилия медиков, помочь Мавроди не удалось.