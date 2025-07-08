Путин отпустил участника СВО с фронта на свадьбу к сестре. Видео

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Путин исполнил желание сестры героя СВО, мечтавшей увидеть брата на свадьбе
Путин исполнил желание сестры героя СВО, мечтавшей увидеть брата на свадьбе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин разрешил участнику специальной военной операции Валерию Дронова временно покинуть фронт, чтобы присутствовать на свадьбе своей сестры Дианы. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Когда президенту доложили, что у вас есть такая мечта, что ваш любимый брат смог побывать на вашей свадьбе, верховный главнокомандующий принял соответствующее решение. Я попрошу героя специальной военной операции Валерия Дронова выйти на эту сцену», — сказал Кириенко. Его слова передает РИА Новости.

В рамках фестиваля «Россия. Соединяя сердца», приуроченного ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, состоялась торжественная церемония регистрации брака для нескольких десятков пар. На мероприятии присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который лично поздравил новобрачных. Фестиваль проходил в Национальном центре «Россия».

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Президент России Владимир Путин разрешил участнику специальной военной операции Валерию Дронова временно покинуть фронт, чтобы присутствовать на свадьбе своей сестры Дианы. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. «Когда президенту доложили, что у вас есть такая мечта, что ваш любимый брат смог побывать на вашей свадьбе, верховный главнокомандующий принял соответствующее решение. Я попрошу героя специальной военной операции Валерия Дронова выйти на эту сцену», — сказал Кириенко. Его слова передает РИА Новости. В рамках фестиваля «Россия. Соединяя сердца», приуроченного ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, состоялась торжественная церемония регистрации брака для нескольких десятков пар. На мероприятии присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который лично поздравил новобрачных. Фестиваль проходил в Национальном центре «Россия».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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