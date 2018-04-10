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10 апреля 2018
13:29  10 апреля 2018 0

Ученые рассказали, как похудеть на макаронах

Бизнес-ланч. Нижневартовск., макароны, еда, свет, светильник, плафон
Макароны лучше утоляют голод и дольше усваиваются в организмеФото: Александр Елизаров © URA.RU

Канадские диетологи опровергли один из мифов о макаронах. Выяснилось, что паста — это диетическое блюдо, которое помогает избавиться от лишних килограммов наравне с овощами и фруктами.

В эксперименте сотрудников больницы святого Михаила в Торонто участвовало около 2,5 тысяч добровольцев. Каждый из них соблюдал специальную диету: употреблял пасту более трех раз в неделю. Порция макарон занимала больше половины тарелки, передает агентство Nation News. После 12 недель эксперимента выяснилось, что все испытуемые похудели в среднем на полкилограмма.

Исследователи уверены, что причиной потери веса стал гликемический индекс (ГИ), показатель влияния пищи на уровень сахара в крови. Оказалось, что ГИ макаронных изделий гораздо ниже, чем у хлеба, риса или картофеля. Макароны лучше утоляют голод и дольше усваиваются в организме. Однако ученые отмечают, что данное исследование не может гарантировать точного эффекта от диеты лишь на одних макаронах.

Интересно, что, согласно данным исследования компании Nielsen, за последний год более половины россиян сократили траты на кафе и рестораны и начинали активнее питаться дома. При этом в прошлом году на 14% выросли продажи макарон.

Павел Маркуш
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