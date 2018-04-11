09:22 11 апреля 2018 0

Алина Горохова уже принимала участие в этом конкурсе Фото: Instagram Алины Гороховой

Мужской журнал Маxim продолжает конкурс-голосование за самую сексуальную девушку страны.Среди 80 участниц конкурса замечены две девушки из Перми: 18-летняя Алина Горохова и 27-летняя Дженнифер Милавских. Победительницу ждет приз — возможность появиться на обложке журнала в сентябрьском номере.

Алина Горохова прислала на конкурс семь фотографий в нижнем белье и купальнике. С рейтингом 67% девушка занимает пятое место. О девушке известно, что она уже второй раз участвует в конкурсе и имеет опыт съемок для мужских журналов и каталогов белья. 27-летняя модель, дизайнер и музыкант Дженнифер Милавских участвует в конкурсе впервые и прислала куда более откровенные фото. Несмотря на это, конкурсантка находится лишь на 24 строчке рейтинга. На данный момент обе девушки проходят в следующий этап.

Голосование в конкурсе проходит в формате «Кто горячее?». Специальный алгоритм формирует из участниц случайные пары, а зарегистрированным на сайте конкурса пользователям остается выбрать ту девушку, которая нравится им больше.

Отдать свои голоса за красавиц можно будет до 21 мая. Девушек с лучшим рейтингом пригласят в Москву на фотосессию, по результатам которой редакция журнала выберет десятку финалисток. Эти девушки предстанут перед гостями финала MISS MAXIM в середине июля. Победительница получит корону, подарки от спонсоров и сфотографируется для обложки сентябрьского номера MAXIM.

Стоит отметить, что в конкурсе уже произошел инцидент: на участие в голосовании была заявлена 18-летняя екатеринбурженка Маргарита Гладышева. В день старта голосования девушка заявила организаторам, о том, что ее страницу в соцсети взломали. По словам Маргариты, сама она заявку не подавала.