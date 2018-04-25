Бузова удивилась неожиданному подарку от поклонников

В Сочи поклонники преподнесли певице Ольге Бузовой неожиданный сюрприз. Фанаты подарили телеведущей набор одежды для новорожденного ребенка.
Бузова приехала в Сочи вместе с актерской труппой спектакля под названием «Мужчина нарасхват», в котором исполняет одну из ролей. После выступления некоторые фанаты решили лично поздравить артистку с успехом. Помимо цветов, певице вручили целую коробку с вещами для новорожденного ребенка.
Телеведущая была очень удивлена такому презенту, однако, отреагировала с юмором, сообщают «Дни.ру». Бузова подчеркнула, что ее рано поздравлять с беременностью, поскольку она еще не встретила своего идеала. «У меня даже мужчины пока что нет!», — отметила она.
Напомним, Ольга Бузова выложила на своей странице в Instagram «историю» вместе с королем поп-сцены Филиппом Киркоровым. На видеоролике эстрадный певец накормил свою коллегу по цеху сосиской. «Вы в жизни не поверите, кто меня сейчас будет кормить сосиской», — подчеркнула звезда.