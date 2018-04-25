09:00 25 апреля 2018 0

Экс-глава Минэкономразвития будет отбывать срок в комфортных условиях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Сегодня среда, 25 апреля (в Екатеринбурге — 84 февраля). Надеемся, что погода не сломала ваши планы на день! А пока — почитайте главные новости к этому часу:

Осужденный за вымогательство взятки экс-министр Алексей Улюкаев отправится отбывать срок в иркутскую VIP-колонию. Бывший глава Минэкономразвития будет гулять по зимнему саду, любоваться аквариумными рыбками и учиться рисовать. А за хорошее поведение ему разрешат посещать местный бар.

Отравление детей в Волоколамске вывело тысячи людей на митинги с требованием отставки подмосковного губернатора Андрея Воробьева. Мы разобрались, почему глава Подмосковья не справился с «мусорным» вызовом и что делать другим губернаторам, если они окажутся в похожей ситуации.

FIFA взялась за Екатеринбург: городу поручили немедленно избавиться от незаконной наружной рекламы. Свердловские власти десять лет пытались решить эту проблему, но безуспешно. Теперь же у чиновников есть хорошая мотивация демонтировать нелегальные билборды как можно быстрее.

В аэропорты могут вернуться зоны для курения. Госдума эту инициативу комитета по транспорту и строительству поддержала, но Минздрав оптимизма депутатов не разделяет. В министерстве возвращение курилок на территорию российских аэропортов считают нарушением Конституции.

Восьмилетний детдомовец из Ставропольского края рассказал об издевательствах в приюте. По словам мальчика, воспитатели бьют и пытают детей, а также заставляют пить неизвестные лекарства, после которых малыши спят по несколько суток. Следственный комитет пообещал провести в детдоме тщательную проверку.

Минкульт РФ проспонсировал несколько российских кинокомпаний, но фильмов так и не дождался. Министерство потребовало деньги назад, но возвращать их также никто не собирается. Теперь ведомство планирует наказать должников и забрать «кровные» с помощью Генпрокуратуры.