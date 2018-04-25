ГИБДД усложнит экзамен на водительские права

23:31 25 апреля 2018 1

Будущих водителей ждет более строгий экзамен, объединяющий «площадку» и «город» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ГИБДД России разработала законопроект по изменению сдачи экзамена на получение водительских прав. По словам главы ведомства Михаила Черникова, проверка будущих водителей станет намного строже за счет определения навыков практического вождения в населенных пунктах.

«Это будет более строгий экзамен, четко дающий понять, как водитель справляется с потоком транспортных средств [в условиях города]», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова Черникова, который также отметил, что «площадка» и «город» объединят в один экзамен.

Такое решение, по его словам, продиктовано наличием проблем с обучением практическому вождению. Правда, на изменение сдачи экзамена потребуется время — это может занять «не один день и не один месяц».

Ранее глава ведомства заявлял, что ГИБДД хочет объединить две части практического экзамена на получение водительских прав — езду в городе и на автодроме. Эти нововведения обсуждаются с Министерством образования и науки России. В течение этого года изменения могут вступить в силу.