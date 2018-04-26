08:27 26 апреля 2018 0

Успеть нужно до старта ЧМ по футболу Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил организовать общероссийскую акцию по борьбе с колеями и ямами на дорогах перед чемпионатом мира по футболу. С инициативой представитель партии «Единая Россия» обратился к министру транспорта страны Максиму Соколову.

Милонов планирует подключить к акции специалистов, научное сообщество, инноваторов и гражданских энтузиастов. Предполагается, что они совместными усилиями смогут найти усовершенствованные технологии и материалы, которые будут противодействовать образованию колей и ям на российских дорогах. По словам депутата, подобная проблема наблюдается не только на второстепенных участках, но и на оживленных и востребованных трассах, передает агентство Nation News.

Депутат Госдумы акцентирует внимание на том, что через несколько месяцев Россия примет болельщиков и участников футбольного первенства. «Не хотелось бы, чтобы наша страна подтвердила в глазах гостей исторический стереотип о качестве наших дорог», — отметил депутат. Он добавил, что к решению проблемы неисчерпаемые ресурсы «российской смекалки» помогут разрешить сложившуюся ситуацию в короткий срок.

Чемпионат мира по футболу в России стартует 14 июля в 11 городах страны. Уральская столица примет четыре матча группового этапа. На «Екатеринбург-арене» пройдут матчи между Египтом и Уругваем, Перу и Францией, Японией и Сенегалом, а также Мексикой и Швецией.