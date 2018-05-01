Названы простые способы продлить жизнь на десять лет

07:26 01 мая 2018 0

Умеренность и физкультура продлевают жизнь Фото: pixabay.com

Ученые из Гарвардского университета сформулировали пять условий, соблюдение которых позволит увеличить продолжительность жизни на десятилетие. Экспериментальные данные показали, что соблюдающие их люди умирали в период проведения исследования на 74% реже, чем представители контрольной группы.

Пять правил «долгой жизни» достаточно просты: полезная пища, регулярные физические упражнения, поддержание нормального веса, отказ от курения и умеренное употребления алкоголя. Наблюдая за здоровьем 40-77 тыс. добровольцев, исследователи выявили зависимость продолжительности жизни от получасовых тренировок и здоровой диеты, сообщает «Ридус». Соблюдавшие все пять принципов люди доживали до 87 и 93 лет. Кроме того, испытуемые из этой группы оказались в три раза меньше подвержены риску внезапной смерти, добавляет телеканал 360.

Продолжительность жизни представителей контрольной группы достигала максимум 75-79 лет, пишет также Nation News. Основные проблемы у них возникали с онкологией и сердечными заболеваниями.