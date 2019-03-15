Комендант Кремля назвал ответственного за подбор картин в кабинете Путина

Специалисты управделами президента продумывают интерьер кабинетов Фото: официальный сайт Кремля

Картины в кабинет президента РФ Владимира Путина подбирают из студий художника Сергея Андрияки специалисты управделами. Об этом РИА «Новости» сообщил комендант Московского Кремля Сергей Хлебников.

«Картины подбирает, каким-то образом договаривается со студиями, с музеем Андрияки, управление делами президента, на балансе которого находится это здание», — рассказал Хлебников. Он отметил, что специалисты управделами занимаются не только содержанием здания и бытовыми вопросами, но и продумывают интерьер кабинетов.

В прошлом году, поздравляя Андрияку с Днем рождения Путин отметил, что его картины «всегда интересны, самобытны и неординарны».