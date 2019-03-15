Полпред не успел посетить мероприятие утром Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, работающий наставником на конкурсе «Лидеры России», из-за плохой погоды не смог долететь до Сочи, где в эти дни проходит финал масштабного состязания. 15 марта у политика было назначено мероприятие с участием конкурсантов, но он сумел провести его дистанционно, сообщили «URA.RU» источники и поделились фотографиями.

В пятницу в сочинском центре «Сириус» проходили оценочные мероприятия — финалисты конкурса за круглым столом решали различные кейсы в присутствии своих наставников. Мероприятие началось утром, однако Щеголев до него добраться не успел. По данным инсайдеров, из-за погодных условий его самолет приземлился в Краснодаре: «Но Щеголев вышел на связь по телефону и отработал дистанционно».

Щеголев созвонился с участниками из самолета Фото: источник «URA.RU»

В распоряжении «URA.RU» оказалось фото, как Щеголев прямо из самолета общается с конкурсантами. На втором снимке видно, как финалисты внимательно слушают своего наставника. Как стало известно «URA.RU», позднее Щеголев добрался до «Сириуса» и лично встретился с участниками.

«Лидеры России» считается главным кадровым конкурсом страны. В 2018 году около 80 его участников получили должности в различных органах власти и крупных компаниях.

В этом году на участие в «Лидерах России» зарегистрировалось более 227 тысяч россиян, из которых были отобраны 300 финалистов. Для всех них будут выделены гранты в миллион рублей на образование. Также 17 марта будет выбрано 100 победителей, которые получат возможность напрямую консультироваться с федеральными министрами, губернаторами и топ-менеджерами госкорпораций. Известно, что только за время полуфиналов конкурса его участников пригласили более чем на 1000 собеседований.