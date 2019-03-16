В МИД России пригрозили США разместить ракеты в Европе

Ракеты могут разместить в европейской части России Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Россия может развернуть ракеты на западе страны, если США разместят свои системы поражения в Европе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Замминистра отметил, что Россия будет принимать симметричные ответные меры, чтобы обеспечить баланс в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «Но одновременно мы не планируем размещать ракеты, в том числе в европейской части страны, до тех пор, пока в Европе не появятся соответствующие американские средства», — приводит слова Грушко портал News.ru.

Замминистра обратил внимание на то, что жители Европы не хотят появления американских ракет на территории их стран. Политик уверен, что европейцам нужно воспротивиться решению США.

Ранее «URA.RU» сообщало, что США приостановили участие в ДРСМД и начали процедуру выхода из него. После этого президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия договора. Согласно документу, Россия выходит из ДРСМД «в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств». Отмечается, что Россия не расторгает договор, а приостанавливает его исполнение до того момента, пока США не устранят свои нарушения ДРСМД.