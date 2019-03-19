Семья девочки, которую затравили из-за письма Путину, решает вопрос о переезде

Мать 12-летней девочки из деревни Томсино, написавшей письмо президенту России Владимиру Путину, обдумает в ближайшее время возможность устройства на работу и переезд в другой район Псковской области.
«На этой неделе, возможно, будет рассмотрен вариант социального найма в Великолукском районе. Также возможно восстановление в медицинском училище на фельдшерское отделение», — приводит слова матери школьницы РИА «Новости».
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что власти региона готовы помочь семье переехать, а также помочь устроиться матери ребенка на работу и получить среднее профессиональное образование.
Ранее «URA.RU» сообщало, что глава Себежского района Псковской области Леонид Курсенков назвал историю с письмом 12-летней девочки из деревни Томсино президенту РФ Владимиру Путину «чистейшей воды аферой». Напомним, что школьница попросила у главы государства прислать ее семье мини-трактор или мотоблок для огорода, чтобы было «больше грядок». На жизнь семьи девочки обратили внимание журналисты «Радио Свобода». После сюжета маме с дочкой начали приходить посылки и денежные переводы. Таким образом семье удалось собрать 90 тысяч рублей, что якобы разозлило соседей.
Семья обратилась к журналистам с жалобой на травлю со стороны односельчан. Однако информацию об угрозах семье Следственный комитет в ходе проверки не подтвердил, а распространяемую СМИ информацию о травле назвал фейковой.