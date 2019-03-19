Семья девочки, которую затравили из-за письма Путину, решает вопрос о переезде

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 15:06
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Они могут переехать в другой район регионаФото: Анна Майорова © URA.RU

Мать 12-летней девочки из деревни Томсино, написавшей письмо президенту России Владимиру Путину, обдумает в ближайшее время возможность устройства на работу и переезд в другой район Псковской области.

«На этой неделе, возможно, будет рассмотрен вариант социального найма в Великолукском районе. Также возможно восстановление в медицинском училище на фельдшерское отделение», — приводит слова матери школьницы РИА «Новости».

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что власти региона готовы помочь семье переехать, а также помочь устроиться матери ребенка на работу и получить среднее профессиональное образование.

Ранее «URA.RU» сообщало, что глава Себежского района Псковской области Леонид Курсенков назвал историю с письмом 12-летней девочки из деревни Томсино президенту РФ Владимиру Путину «чистейшей воды аферой». Напомним, что школьница попросила у главы государства прислать ее семье мини-трактор или мотоблок для огорода, чтобы было «больше грядок». На жизнь семьи девочки обратили внимание журналисты «Радио Свобода». После сюжета маме с дочкой начали приходить посылки и денежные переводы. Таким образом семье удалось собрать 90 тысяч рублей, что якобы разозлило соседей.

Семья обратилась к журналистам с жалобой на травлю со стороны односельчан. Однако информацию об угрозах семье Следственный комитет в ходе проверки не подтвердил, а распространяемую СМИ информацию о травле назвал фейковой.

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