Жители села заявили, что ради денег можно колоть дрова Фото: Александр Кадников © URA.RU

Жители села Томсино Псковской области заявили, что семье девочки, которая написала письмо президенту России Владимиру Путину, нужно «работать, а не побираться». Об этом жители рассказали журналистам издания «Пятый канал».

«Надо не просить у кого-то что-то, а самому работать», — приводит слова местного жителя телеканал. «Мы, пенсионеры, и огород, и хозяйство — все делаем. А они что?», — негодовал односельчанин Тани (имя изменено — прим.ред.). Другой житель Томсино также упрекнул семью подростка в попрошайничестве. «Надо самим работать, а не вот так побираться», — заявил односельчанин. «Я восемь часов отпахал на тракторе и дрова колю, потому что мне жить надо», — объяснил мужчина. «Они инвалиды какие-то, что им должны все подавать?», — поддержала его местная жительница.

В селе также назвали странной семью Тани. «Они ото всех отворачиваются. Кто-то идет: они ни здрасьте, ни до свидания. Они вообще необщительные какие-то», — рассказали изданию дети, живущие в Томсино.

Это не первый раз, когда у семьи возникают проблемы с односельчанами. Ранее местные жители назвали девочку «дурой» за то, что та попросила Путина помочь с техникой для обработки полей. Семья даже задумалась о переезде. Историю с письмом Тани Путину поставили под сомнение местные чиновники. Глава Себежского района Псковской области назвал письмо о помощи «чистейшей воды аферой».