Суд выяснил, где живет экс-владелец «Хромой лошади», которого искали в Лондоне

Свердловский районный суд Перми установил место жительства экс-владельца «Хромой Лошади» Анатолия Зака — он зарегистрирован в Москве. Ранее в СМИ появилась информация об отъезде бизнесмена в Великобританию.
В данный момент суд рассматривает разбирательство из-за квартиры между Заком и еще одним пермским бизнесменом, Олегом Окуловым. Ни на одно из заседаний Зак так и не явился. По предыдущему адресу проживания — в Перми — предприниматель уже снялся с регистрации и выписался. «Анатолия Марковича нашли. Его постоянное место регистрации в Москве. Чтобы не было нарушения его прав, ему выслано исковое извещение», — цитирует судью Ольгу Каневских ИА «Местное время».
Анатолий Зак был осужден на 9 лет 10 месяцев по делу о гибели людей в «Хромой лошади» — в пожаре погибло 156 человек. Осенью 2018 года бизнесмен освободился условно-досрочно. Он остался должен пострадавшим несколько миллионов рублей. В январе появилась информация об отъезде Зака в Великобританию.