Волочкова раскритиковала Собчак из-за «злорадства и зависти»

Российская балерина Анастасия Волочкова раскритиковала телеведущую Ксению Собчак после того, как журналистка нелестно отозвалась о ее вкусе в одежде. Оскорбленная экс-прима Большого театра заявила, что из Собчак невозможно «вытравить зависть и неудовлетворенность».
В одном из эфиров своего шоу на YouTube телеведущая резко высказалась о стиле Волочковой в одежде. Балерина заявила, что спокойно относится к критике Собчак, потому что та всего лишь старается сделать рейтинги на ее имени. «Я спокойно реагирую на ее выпады. Во что бы ни нарядилась Ксюша, из нее не вытравить ехидства, злорадства, зависти, неудовлетворенности», — цитирует StarHit балерину.
Ранее Анастасия Волочкова рассказала о наглом поведении Собчак во время совместных съемок шоу телеведущей, напоминает агентство Nation News. По словам балерины, Собчак вела себя по-хамски и открыто критиковала ее образ жизни и фигуру.