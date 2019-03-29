Пользователи соцсетей собирают миллионы на лечение модели из России в Китае

Девушка успела проработать в Китае около месяца Фото: Alisa Mi, Instagram

Пользователи соцсетей собрали 1,5 миллиона рублей на лечение ростовской модели Алисы Митровой, которая заболела бактериальным менингитом в китайском Шанхае. Мать девушки призналась, что собранных денег будет недостаточно.

«Лечение идет всего третий день — как можно было решить, что денег достаточно?» — рассказала Лина Митрова агентству «161.ru». Женщина посетовала, что друзья дочери, которые запустили сбор средств, остановили акцию, как только сумма достигла 1,5 миллиона.

Девушка приехала в Китай около месяца назад по рабочей визе, заключив контракт с местным модельным агентством. Когда она заболела, выяснилось, что медицинская страховка не покрывает лечение, пишет портал «Дни.ру». В результате друзья девушки объявили сбор средств в соцсетях. Сейчас состояние 21-летней модели оценивается как стабильно тяжелое. Перевозить в Россию ее пока нельзя.