28 марта 2019

Пользователи соцсетей собирают миллионы на лечение модели из России в Китае

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 09:47
Размер текста
-
17
+
Девушка успела проработать в Китае около месяцаФото: Alisa Mi, Instagram

Пользователи соцсетей собрали 1,5 миллиона рублей на лечение ростовской модели Алисы Митровой, которая заболела бактериальным менингитом в китайском Шанхае. Мать девушки призналась, что собранных денег будет недостаточно.

«Лечение идет всего третий день — как можно было решить, что денег достаточно?» — рассказала Лина Митрова агентству «161.ru». Женщина посетовала, что друзья дочери, которые запустили сбор средств, остановили акцию, как только сумма достигла 1,5 миллиона.

Девушка приехала в Китай около месяца назад по рабочей визе, заключив контракт с местным модельным агентством. Когда она заболела, выяснилось, что медицинская страховка не покрывает лечение, пишет портал «Дни.ру». В результате друзья девушки объявили сбор средств в соцсетях. Сейчас состояние 21-летней модели оценивается как стабильно тяжелое. Перевозить в Россию ее пока нельзя.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...