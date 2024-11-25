25 ноября 2024

Захарова с юмором отреагировала на желание НАТО высокоточно бить по РФ

Захарова: в НАТО обсуждают превентивные удары по РФ, не дочитав ядерную доктрину
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Захарова отметила, что представители НАТО не дочитали ядерную доктрину РФ
Захарова отметила, что представители НАТО не дочитали ядерную доктрину РФ Фото:
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявления председателя военного комитета НАТО Роба Бауэра об ударах альянса по территории России. Она отметила, что западные страны невнимательно читали обновленную ядерную доктрину РФ.

«Видимо, не дочитали обновленную ядерную доктрину», — сказала Захарова. Ее слова передает РИА Новости.

Ранее Бауэр заявил, что в НАТО ведутся обсуждения возможности проведения превентивных ударов высокой точности по территории России в случае вооруженного конфликта. Бауэр подчеркнул необходимость увеличения инвестиций альянса в разработку и производство систем противовоздушной обороны, передает RT.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявления председателя военного комитета НАТО Роба Бауэра об ударах альянса по территории России. Она отметила, что западные страны невнимательно читали обновленную ядерную доктрину РФ. «Видимо, не дочитали обновленную ядерную доктрину», — сказала Захарова. Ее слова передает РИА Новости. Ранее Бауэр заявил, что в НАТО ведутся обсуждения возможности проведения превентивных ударов высокой точности по территории России в случае вооруженного конфликта. Бауэр подчеркнул необходимость увеличения инвестиций альянса в разработку и производство систем противовоздушной обороны, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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