Путин и главные чиновники Кремля отчитались о доходах

в 2017 год доход Путина превысил 18,7 миллиона рублей Фото: Официальный сайт Президента РФ

Президент России Владимир Путин и топ-чиновники Кремля подписали декларации о доходах за 2018 год. Документ, в котором отображены доходы руководителей государства, будет опубликован в апреле этого года.

«[Декларации] будут опубликованы в сроки, установленные законом», — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Отмечается, что высокопоставленные чиновники обязаны предоставлять декларации о своих доходах, а также о доходах жен, мужей и несовершеннолетних детей ежегодно до 1 апреля.

За 2017 год доход президента Владимира Путина превысил 18,7 миллиона рублей, напоминает RT. Тогда в собственности главы государства значились квартира, гаражное место, автомобили ГАЗ М-21, ГАЗ М-21, «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».