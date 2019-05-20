В Госдуме пристыдили россиян за свадьбы ради застолья

Россияне не хотят брать ответственность за брак, уверены депутаты Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Молодые россияне безответственно относятся к заключению брака. Об этом заявила депутат Госдумы РФ от КПРФ председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. По ее словам, для граждан важнее праздник, чем ответственность за создание семьи.

Молодые россияне женятся за счет родителей ради торжества, поэтому не берут на себя ответственность за развод, отметила Плетнева. Причина такого поведения — отсутствие воспитания, уверена депутат. Еще одной проблемой она назвала гражданские браки. «Это просто сожительство, чаще всего — временное», — подчеркнула парламентарий. Впрочем, по ее мнению, если «сожительство» оканчивается официальным браком, то дети будут защищены, пишет агентство Nation News.

Плетнева отрицательно отреагировала на инициативу законодательно приравнять гражданские браки к официальным после пяти лет совместного проживания, уточняет «Газета Кемерова». По словам парламентария, комитет не станет поддерживать «непонятно что». В то же время она добавила, что следует материально поощрять супругов, которые много лет состоят в браке.

Ранее протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что приравнивание гражданского брака к официальному может подтолкнуть россиян к визиту в ЗАГС. По его словам, стране следует уходить от «культа одиночки». Он подчеркнул, что детям в России нужно рассказывать о положительных моментах брака, который предполагает заботу и ответственность.