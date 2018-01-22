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22 января 2018
16:47  22 января 2018 0

РПЦ согласилась приравнять сожительство к браку

Всеволод Чаплин. Москва, чаплин всесолод
Протоиерей Всеволод Чаплин считает, что Россию убивает «культ эгоизма»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Приравнивание гражданского брака к официальному может подтолкнуть людей к визиту в ЗАГС. Об этом заявил член общественной палаты союзного государства России и Белоруссии, протоиерей Всеволод Чаплин порталу Infox.ru

«Будущее у России как у социокультурного и духовного явления есть только тогда, когда мы уйдем от насаждаемого глобальными депопуляторами культа одиночки, эгоиста, человека, который не хочет связывать себя обязательствами по отношению к действительно и мнимо любимому человеку. Этот культ убивает народ», — отметил Чаплин, подчеркнув, что детям в России со школы нужно рассказывать о том, как прекрасно жить в браке, в котором любовь предполагает заботу и ответственность.

Законопроект сенатора Антона Белякова был внесен в Госдуму 22 января. Документ предлагает ввести в Семейный кодекс понятие «фактические брачные отношения» и т. о. приравнять сожительство к официальному браку, писало ранее «URA.RU». Условиями является сожительство мужчины и женщины на протяжении пяти лет (либо двух и наличие общего ребенка).

Русская православная церковь изучит законопроект, пообещал зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. «Проблема кризиса семейных ценностей является актуальной, и необходимы комплексные решения в данной сфере, которые позволили бы укрепить роль семьи в обществе, повысить ответственность мужчин и женщин, вступающих в брак, а также препятствовать разводам», — отметил Кипшидзе в разговоре с RT.

Рита Теркина
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