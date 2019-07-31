Американский лидер Дональд Трамп назвал окончанием «охоты на ведьм» закрытие дела по вмешательству России в выборы президента США. Свое мнение он высказал на странице в Twitter.
«Вот это да! Федеральный судья в Южном округе Нью-Йорка полностью отклонил иск, выдвинутый Национальным демократическим комитетом против нашей предвыборной кампании 2016 года», — написал Трамп. «Охота на ведьм заканчивается», — резюмировал он, отметив, что решение вынес «очень уважаемый» судья, назначенный 42-м президентом США Биллом Клинтоном.
Wow! A federal Judge in the Southern District of N.Y. completely dismissed a lawsuit brought by the Democratic National Committee against our historic 2016 campaign for President. The Judge said the DNC case was “entirely divorced” from the facts, yet another total & complete....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2019
Демократы подали иск в отношении правительства России, Главного управления генерального штаба РФ и предвыборного штаба Трампа в апреле 2018 года, уточняет «Пятый канал». По словам представителей Демпартии, кампания нынешнего президента вступила в сговор с россиянами, чтобы продвинуть кандидата. Для этого, по их словам, были взломаны компьютеры партии.
Расследованием дела занимался экс-спецпрокурор Роберт Мюллер и его команда. На это потратити более 30 млн рублей. В своем расследовании Мюллер отметил, что никакого «следа России» в выборах не нашел, передает агентство Nation News.