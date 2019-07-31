30 июля 2019

Трамп оценил закрытие дела о сговоре с Россией. «Закончилась охота на ведьм»

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Дональд Трамп, трамп дональд
Дональд Трамп порадовался окончанию «охоты на ведьм»Фото: wikimedia.org/James Mattis

Американский лидер Дональд Трамп назвал окончанием «охоты на ведьм» закрытие дела по вмешательству России в выборы президента США. Свое мнение он высказал на странице в Twitter.

«Вот это да! Федеральный судья в Южном округе Нью-Йорка полностью отклонил иск, выдвинутый Национальным демократическим комитетом против нашей предвыборной кампании 2016 года», — написал Трамп. «Охота на ведьм заканчивается», — резюмировал он, отметив, что решение вынес «очень уважаемый» судья, назначенный 42-м президентом США Биллом Клинтоном.

Демократы подали иск в отношении правительства России, Главного управления генерального штаба РФ и предвыборного штаба Трампа в апреле 2018 года, уточняет «Пятый канал». По словам представителей Демпартии, кампания нынешнего президента вступила в сговор с россиянами, чтобы продвинуть кандидата. Для этого, по их словам, были взломаны компьютеры партии.

Расследованием дела занимался экс-спецпрокурор Роберт Мюллер и его команда. На это потратити более 30 млн рублей. В своем расследовании Мюллер отметил, что никакого «следа России» в выборах не нашел, передает агентство Nation News.

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