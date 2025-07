В отношении шеф-редактора The Insider* Тимура Олевского завели дело

Против Тимура Олевского возбуждено уголовное дело за участие в деятельности нежелательной организации Фото: Антон Белицкий © URA.RU В отношении шеф-редактора The Insider (признано в РФ нежелательной организацией и иноагентом) Тимура Олевского возбуждено уголовное дело за участие в деятельности нежелательной организации. Прокуратура Москвы сообщила, что Олевский обвиняется в участии в деятельности нежелательной на территории РФ организации. "По материалам проверки в отношении Олевского возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности)", — говорится в сообщении прокуратуры. Оно опубликовано в telegram-канале. По данным Преображенской межрайонной прокуратуры, Олевский, ранее привлеченный к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ за участие в деятельности The Insider, продолжает занимать пост шеф-редактора этой организации. Находясь за пределами России, он, несмотря на решение Генеральной прокуратуры о признании деятельности издания нежелательной, активно участвует в его работе. По данным ведомства, Олевский принял участие в публикации трех видеозаписей на видеохостинге, содержание которых, по мнению прокуратуры, направлено на продвижение антироссийской риторики, формирование негативного общественного мнения о внутренней и внешней политике РФ, а также дискредитацию органов государственной власти. Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры. *The Insider — организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.

