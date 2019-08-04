Несколько десятков шаманов приняли участие в обряде жертвоприношения (тайлаган) на байкальском острове Ольхон. Обряд, как убеждены шаманы, сможет остановить пожары и паводки на территории Сибири.
Как рассказал глава организации «Хун шубуун» Нима Борокшонов ТАСС, обряд состоялся, его смысл заключался в том, чтобы предотвратить все бедствия. Борокшонов уточнил, что шаманы провели подготовку к жертвоприношению — для этого был зарезан баран, провели обряд подношения даров, а в заключительной части — обряд призвания счастья и удачи. Во время всего действа шаманы ходили по кругу, били в бубны и обращались к духам.
Как ранее писало «URA.RU» о желании поучаствовать в обряде заявили сорок шаманов из нескольких регионов страны. Массовый обряд, по их мнению, позволит вызвать дождь над горящими участками тайги. Лесные пожары охватили территорию порядка трех миллионов гектаров сибирского леса. Режим ЧС был введен в Красноярском крае, в Иркутской области, а также в Бурятии и Якутии. Кроме того, шаманы молились об исходе паводка в Иркутской области. Между тем Росгидромет сообщил, что пожары и паводки в Сибири стали следствием изменения климата.